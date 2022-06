N&V Diseño y Construcción: Especialistas en Reparaciones de Techos

Las estructuras y juntas generalmente son muy duraderas , pero siempre se deben verificar para asegurarse de que no estén dañadas. Los agujeros, las grietas y la oxidación se desarrollarán con el tiempo y pueden terminar causando fugas si no se controlan durante la temporada de lluvias, así que revisar los techos para comprobar de que no estén dañados y reemplazarlos, según sea necesario, es lo más conveniente.