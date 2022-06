¿Cómo limpiar la casa en 3 horas?

La cocina es sin duda el lugar que nos da más flojera limpiar, pero no le temas. Primero si cuentas con un lavavajillas tienes casi todo el trabajo hecho. Empieza por ahí, mete toda la loza a lavar asegurate que has metido todo antes de darle al botón. Ese boton, que te dice que dentro de un rato, estará todo limpio.

A continuación bota todo lo que esté sobrando: trozos de pan añejos, frutas podridas y termina por abrir el refrigerador. Aquí habrá más de alguna cosa ya caducada. Usa un producto desengrasante que es muy efectivo pero recuerda, utiliza guantes. Así no te estropearás las manos. Rocía toda la cocina, el horno y a continuación con un trapo mojado da el repaso a todos los muebles de la cocina. Si tienes cerámica en la pared no la olvides. No deberías pasar más de 30 minutos para dejar todo en orden. Mal que mal, la cocina la estás limpiando cada día

