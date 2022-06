8 fachadas para que tu intimidad quede resguardada

En este proyecto de la oficina de arquitectos Bo no hay nada de lo que debería, o mejor dicho no hay nada de lo que una casa tradicional debería tener: no se ve una puerta demarcada, y tampoco una ventana en el segundo piso (justo en ese bloque blanco que mira a la calle). El acceso principal, desde esta fotografía, casi no se percibe. Está justo entremedio del bloque blanco de la derecha y el portón de madera que conecta el garage con el antejardín. Atrás de todo esto, existe un patio interior, que cuela toda la luz que la fechada, casi sin espacios, impide entrar.