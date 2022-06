Patios pequeños muy bien aprovechados

Cue & Co of London

Cue & Co of London

La propuesta de Cue And Co of London es interesante y nos deja el mensaje de no dejar los patios en el abandono. Generalmente los patios no están pavimentados, suelen ser de tierra, con o sin una zona ajardinada y sistema de drenaje adecuado.

El patio diseñado por Cue and Co, comparte sus paredes con otro análogo y se le ha dedicado detalle e inversión. Las láminas horizontales de madera trae la naturaleza como atractivo principal y el subyacente; el mobiliario con sensación industrial y mesa de mármol que nos dice ’este patio tiene dueño’.

Otro detalle a observar es que generalmente es el piso el que está revestido de láminas similares a las revestidas en la pared. Aquí se pavimento el piso e hizo la diferencia.

¿Un cafecito?, ¿descafeinado o normal?.