¿Qué color elegir para la fachada?

Decidirse por el color de nuestra casa no es tan fácil. Están los que nos gustan pero también los que están de moda y por último el color de las fachadas de los vecinos ¿Cómo decidir? En este libro de ideas queremos hablar acerca del color perfecto para la fachada de tú casa. No es para la casa de al lado, es para la tuya. Por eso las consideraciones expuestas no son exclusivamente técnicas. El color dependerá del estilo que desees, de la vibración o fuerza que del color necesites y la influencia del entorno si así lo deseas.

Pensamos que estos colores son bellos y reflexionamos, acerca de si sería igual de bello si lo cambiamos por otro. Creemos que sí.

Por eso, te invitamos a ver estas fachadas y sentir tu opinión al respecto.