Estufas a Leña: Las Mejores Aliadas Cuando se Busca Combatir Eficientemente el Invierno

Por el material de fabricación generalmente viene en dos modelos, la estufa leña de acero o la de hierro fundido. Ambos tienen sus pros y sus contras, tales como:

Hierro fundido

Son las más robustas y por su duración no tendrás que cambiar la estufa a leña por más de 10 años. Como su inercia es muy alta tardan más en calentarse y liberar el calor al exterior, pero una vez logrado continuará expandiéndolo por bastante tiempo. Su calor es directo, radiante y constante, motivo por el cual recomendamos que la coloques lejos de personas, cortinas y muebles inflamables. Si vacacionaste en una casa de campo seguramente hayas visto una de estas en la chimenea. Su estética de corte salvaje las hace un objeto decorativo aparte, siendo perfectas para estancias que desean mostrar rusticidad.

Acero

La liviandad de su estructura hace que una estufa Bosca de acero tenga menor inercia, lo que implica que se calienta a una velocidad muy superior pero tarda menos en enfriarse una vez apagada. En su interior casi siempre tienen un material refractario, como la cerámica, que amplifica tanto la inercia como la capacidad calorífica.

A su vez, están las de doble combustión que mejoran el rendimiento y disminuyen las emisiones al hacer uso del calor de los gases generados. Son hasta un 80% superior en cuanto al aprovechamiento de los recursos.

Cabe destacar que los equipos a leña simples tienen rendimientos que no llegan al 70%, y cuanto más alto sea ese porcentaje, menos energía consume y más dinero se ahorra a largo plazo. Suelen emitir calor por convección, lo que significa que calientan el aire y lo distribuyen por todo el ambiente. Una estufa a leña Bosca emitirá radiación desde el cristal.

Ventajas

Las ventajas son muchas y variadas, por lo cual destacar sólo algunas ha sido algo bastante complicado. No obstante, debemos mencionar que incluso una estufa leña pequeña es bastante más ecológica que las de gas natural, pues quemar restos de poda y troncos no es lo mismo que hacer uso de gas. Sus emisiones son neutras, de manera que no ayudan al efecto invernadero. Otro punto a favor es la eficiencia térmica, porque cuando la cámara está cerrada casi no se desperdician recursos. Para calentar el agua de la ducha y grifos pueden conectarse a circuitos de la casa.

Si el mantenimiento y la limpieza es realizada de manera periódica, una estufa podría durar hasta 15 años aproximadamente, algo que las calderas son incapaces de hacer. Si quieres mantener la garantía intacta contrata a un especialista, pero si no invertirás en eso podrías hacerlo tú mismo. La leña es más económica que sistemas como el gas o la electricidad, siendo otro argumento válido para aprovechar la estufa a leña oferta que viste en internet.

Con respecto al mantenimiento, basta con desarmarlas parcialmente una vez por año para limpiar los residuos generados por la combustión. Haciendo eso estará lista para usar por bastante tiempo.

La atmósfera creada por una estufa pellets es incomparable a cualquier otro sistema de calefacción. Eso se debe a que ubicarse frente al fuego a leer un libro o juntarse para hablar con amigos tiene un encanto intrínseco insuperable, siendo infinitamente más atractivo que usar un panel o una estufa a gas. Como si todo lo anterior fuera poco, es posible calentar y tostar ciertos alimentos en un equipo a leña. Tal es así, que ciertos modelos traen un compartimento específico que funciona como pequeño horno.