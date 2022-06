El sueño de la piscina en tu patio ¡Ya es una realidad!

En el siguiente libro de ideas vamos a abordar un anhelo de muchos: el sueño de la piscina propia. ¿Quién no querría un espacio para nadar o flotar en el patio de tu casa? Lo cierto es que pocos se negarían, pero también pocos lo verían posible. En este ejemplo de la oficina CC Arquitectos, veremos cómo una piscina puede irrumpir en un espacio donde aparentemente no cabe nada. No necesitamos una superficie digna de los Juegos Olímpicos. A veces lo necesario basta y no somos capaces de entenderlo, hasta que lo vemos. Así que entremos a este proyecto, desde su inicio hasta el resultado.