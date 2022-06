6 Fabulosos pasillos ¡Para copiar!

Se podría decir que los pasillos y corredores son las arterias de nuestros hogares porque es por donde todo circula, donde más tránsito se produce; por lo tanto, es un área importante de la casa y una que vemos con mucha frecuencia, razón por la cual es importante que nos esmeremos en que luzca siempre muy ordenada y bonita porque determinará, en gran medida, el ambiente general de nuestro hogar y cómo nos sintamos dentro.

Dicho de otra forma, los pasillos y corredores son un preámbulo de lo que nuestras casas pueden dar; así como también, son áreas que nos presentan muchos desafíos porque suelen ser espacios muy reducidos y no siempre podemos llevar a cabo todas las ideas de decoración que tenemos en mente para ambientarlos.

Todo lo dicho anteriormente puede aplicarse perfectamente en departamentos ubicados en ciudades como Santiago que tienden a ser de no más de 90 metros cuadrados; pero no hay que alarmarse y entrar en pánico porque el hecho de que dispongamos de poco espacio en nuestros pasillos y corredores no significa que seamos incapaces de hacer cosas maravillosas. En este libro de ideas te mostramos seis sensacionales propuestas para que deslumbres con tus pasillos y corredores.