¡Remodelación total! A esta casa le cambiaron TODO

Acá vemos un estilo barroco mal entendido. Demasiado recargado, demasiados magnetos de refrigerador, todo al lado de otro, aprovechando espacios pero también saturándolos de elementos que no tienen nada que ver entre sí. En estilo está evidentemente desfasado. Las baldosas blancas daban un tono antiguo y anticuado, para un espacio que en rigor no lo es. Aquí, los muebles en tono blanco, con las baldosas, no combinaban.

