¡Adorables cocinas en blanco y negro para copiar!

Este espacio tiene elementos para aprender muy interesantes. El área es una zona de tránsito hacia la terraza o jardín. Es amplia y tal vez ociosa para el tránsito exclusivamente. Se ha colocado una isla color negro para el trabajo de la cocina en el centro de esa zona. Podrías imaginar que la isla es blanca, ok, ahora mirala en negro, tal como es. La armonía se logra con ese color. Detrás un closet que no es el tradicional de las cocinas, pero quien dijo, que no puede cumplir con esa función. El área ordenada y todo guardado. Es una idea espectacular.