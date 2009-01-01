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ERKSTUDIO
Arquitectos en Santiago
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    CASA TUCA

    ERKSTUDIO FUE CREADO EN 2009, POR FELIPE BALMACEDA. SE CENTRA PRINCIPALMENTE EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y EL USO DE MATERIALES NOBLES EN SU CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EN LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO EN CHILE.

    ERKSTUDIO WAS CREATED IN 2009 BY FELIPE BALMACEDA. IT FOCUSES MAINLY ON THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE PROJECTS AND THE USE OF NOBLE MATERIALS IN ITS CONSTRUCTION, AS WELL AS IN THE CONSERVATION AND REHABILITATION OF HERITAGE IN CHILE.

    Servicios
    ARQUITECTURA / CONSTRUCCIÓN
    Áreas de Servicio
    Santiago
    Dirección
    Miguel Claro 070, providencia
    7501573 Santiago
    Chile
    +597-6499184 erkstudio.com
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