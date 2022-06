ERKSTUDIO FUE CREADO EN 2009, POR FELIPE BALMACEDA. SE CENTRA PRINCIPALMENTE EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y EL USO DE MATERIALES NOBLES EN SU CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EN LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO EN CHILE.

ERKSTUDIO WAS CREATED IN 2009 BY FELIPE BALMACEDA. IT FOCUSES MAINLY ON THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE PROJECTS AND THE USE OF NOBLE MATERIALS IN ITS CONSTRUCTION, AS WELL AS IN THE CONSERVATION AND REHABILITATION OF HERITAGE IN CHILE.