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KIMCHE ARQUITECTOS
Arquitectos en Pichilemu, Chile
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Nuevo Proyecto
LOTE 3, CONDOMINIO PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
LOTE 3, CONDOMINIO PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
LOTE 3, CONDOMINIO PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
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LOTE 3, CONDOMINIO PICHILEMU
VIVIENDA MINIMA SECTOR PANGAL, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
VIVIENDA MINIMA SECTOR PANGAL, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de estilo minimalista Madera Acabado en madera
VIVIENDA MINIMA SECTOR PANGAL, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas pequeñas Madera Acabado en madera
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VIVIENDA MINIMA SECTOR PANGAL
VIVIENDA EN FUNDO MILLACO, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera
VIVIENDA EN FUNDO MILLACO, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera
VIVIENDA EN FUNDO MILLACO, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera
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VIVIENDA EN FUNDO MILLACO
VIVIENDA, LOMA ALTA, PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
VIVIENDA, LOMA ALTA, PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
VIVIENDA, LOMA ALTA, PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
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VIVIENDA, LOMA ALTA, PICHILEMU
LOTE 28, TAIVARUA PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
LOTE 28, TAIVARUA PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de estilo mediterráneo Madera Acabado en madera
LOTE 28, TAIVARUA PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
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LOTE 28, TAIVARUA PICHILEMU
VIVIENDA, ALTO LAUQUEN , PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de estilo mediterráneo Madera Acabado en madera
VIVIENDA, ALTO LAUQUEN , PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
VIVIENDA, ALTO LAUQUEN , PICHILEMU, KIMCHE ARQUITECTOS KIMCHE ARQUITECTOS Casas de madera Madera Acabado en madera
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VIVIENDA, ALTO LAUQUEN , PICHILEMU
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KIMCHE ARQUITECTOS S.P.A., EMPRESA ORIGINARIA DE LA COMUNA DE PICHILEMU, REGION DE O´´´¨ HIGGINS, CHILE, CONFORMADA POR PROFESIONALES Y PERSONAL DE LA ZONA, CENTRA SUS TRABAJOS PRINCIPALMENTE A PROYECTOS DE ORDEN TURÍSTICO E INVERSIÓN, COMO LO ES LA SEGUNDA VIVIENDA , PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y PROYECTOS DEL RUBRO HOTELERO Y SERVICIOS; LA VISIÓN PRINCIPAL DE ESTE EQUIPO ES PROMOVER QUE CADA IDEA A DESARROLLAR SERA PARTE DEL TERRITORIO DONDE SE EMPLAZA Y ESTOS FACTORES ENTREGARAN LA VIDA , PERSONALIDAD Y DESPLANTE ESPACIAL Y PERCEPTIVO DE CADA PROYECTO, PLANTEAMIENTO QUE FINALMENTE PERSONALIZA CADA PROPUESTA.

ES EL KIMCHE (SABIO-MAPUDUNGUN), QUIEN REÚNE Y CUENTA CON LOS NECESARIOS CONOCIMIENTOS Y APLICA ESTA SAPIENCIA EN EL TRANSCURSO Y ENTORNO DEL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD.

PARA KIMCHE ARQUITECTOS, EL PROPÓSITO ES LLEVAR A CABO EL ENCARGO EN SU TOTALIDAD Y ES POR ESO QUE CUENTA CON EQUIPO PARA EL COMPLETO DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SU PROYECTO, ADEMAS DE LOS PROFESIONALES COMPETENTES QUE ASESORARAN Y DISEÑARAN LOS CORRESPONDIENTES PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y COMPLEMENTOS DE PARA OBTENER EL INTEGRAL Y CORRECTO DESEMPEÑO DE SU INVERSIÓN.

Servicios
  • ARQUITECTURA
  • DISEÑO
  • CONSTRUCCION
  • ESPECIALIDADES
  • URBANIZACIONES
Áreas de Servicio
  • PICHILEMU
  • REGIÓN DE O´HIGGINS
  • REGIÓN METROPOLITANA
  • REGIÓN DEL MAULE
Dirección
AVENIDA ORTUZAR 621-A
3220000 Pichilemu, Chile
Chile
+56-989445838 www.kimchearquitectos.cl

Evaluaciones

Miguel Angel Castro Miguel Angel Castro
Excelencia en Diseño y construcción, considero que supieron interpretar la necesidades, que no siempre es tan clara cuando tienes una idea, pero los resultados fueron sobre salientes, destacó la pasión con la que trabajan 100% recomendado
Hace alrededor 2 años
Fecha del Proyecto: Noviembre 2018
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José Lorca José Lorca
Maravillosa experiencia, muy profesionales preocupados hasta el último detalle.
Hace alrededor 2 años
Fecha del Proyecto: Noviembre 2019
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José Lorca José Lorca
Maravillosa experiencia, muy profesionales, preocupados hasta el último detalle.
Hace alrededor 2 años
Fecha del Proyecto: Marzo 2019
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