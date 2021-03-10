KIMCHE ARQUITECTOS S.P.A., EMPRESA ORIGINARIA DE LA COMUNA DE PICHILEMU, REGION DE O´´´¨ HIGGINS, CHILE, CONFORMADA POR PROFESIONALES Y PERSONAL DE LA ZONA, CENTRA SUS TRABAJOS PRINCIPALMENTE A PROYECTOS DE ORDEN TURÍSTICO E INVERSIÓN, COMO LO ES LA SEGUNDA VIVIENDA , PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y PROYECTOS DEL RUBRO HOTELERO Y SERVICIOS; LA VISIÓN PRINCIPAL DE ESTE EQUIPO ES PROMOVER QUE CADA IDEA A DESARROLLAR SERA PARTE DEL TERRITORIO DONDE SE EMPLAZA Y ESTOS FACTORES ENTREGARAN LA VIDA , PERSONALIDAD Y DESPLANTE ESPACIAL Y PERCEPTIVO DE CADA PROYECTO, PLANTEAMIENTO QUE FINALMENTE PERSONALIZA CADA PROPUESTA.
ES EL KIMCHE (SABIO-MAPUDUNGUN), QUIEN REÚNE Y CUENTA CON LOS NECESARIOS CONOCIMIENTOS Y APLICA ESTA SAPIENCIA EN EL TRANSCURSO Y ENTORNO DEL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD.
PARA KIMCHE ARQUITECTOS, EL PROPÓSITO ES LLEVAR A CABO EL ENCARGO EN SU TOTALIDAD Y ES POR ESO QUE CUENTA CON EQUIPO PARA EL COMPLETO DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SU PROYECTO, ADEMAS DE LOS PROFESIONALES COMPETENTES QUE ASESORARAN Y DISEÑARAN LOS CORRESPONDIENTES PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y COMPLEMENTOS DE PARA OBTENER EL INTEGRAL Y CORRECTO DESEMPEÑO DE SU INVERSIÓN.
- Servicios
- ARQUITECTURA
- DISEÑO
- CONSTRUCCION
- ESPECIALIDADES
- URBANIZACIONES
- Áreas de Servicio
- PICHILEMU
- REGIÓN DE O´HIGGINS
- REGIÓN METROPOLITANA
- REGIÓN DEL MAULE
- Dirección
-
AVENIDA ORTUZAR 621-A
3220000 Pichilemu, Chile
Chile
+56-989445838 www.kimchearquitectos.cl