MSGARQ es una empresa dedicada a la Arquitectura y Construcción de proyectos de diferentes usos y tamaños. Nuestra idea motriz es materializar lo que el cliente necesita, asesorando y colocando toda nuestra espertiz a su servicio.

Desde viviendas unifamiliares hasta recintos hoteleros son parte de nuestra experiencia constructiva, manteniendo el alto standard de calidad en cada uno de nuestros proyectos.

A r q u i t e c t u r a y C o n s t r u c c i ó n

Obras Nuevas - Obras Menores (Incluye Permiso de edificación y Recepción Final)

R e m o d e l a c i ó n

Baños - Cocina - Terrazas - Quincho - Piscina

H a b i l i t a c i ó n

Oficinas - Locales Comerciales