Tu navegador no está actualizado.

Para tener una mejor experiencia con nuestro sitio, te recomendamos descargar otros navegadores gratuitos ¡Para eso, solo tienes que hacer click en el ícono!

Habitaciones
Profesionales
Revista
DIY
Registrate como profesional
Premium
Cerrar Sesión
LEGOLADRILLOS-CHILE SpA
Constructores en San Bernardo,Región Metropolitana De Santiago
Información General 0Proyectos (0) 0Libros de Ideas (0)
Evaluaciones (0)
edit edit in admin Solicitar una Evaluación Nuevo Proyecto
Solicitar una Evaluación Modificar Perfil
Nuevo Proyecto
  • Ir Premium
    • Da click para completar

    FABRICAMOS LEGO-LADRILLOS ECOLOGICOS Y CON ELLOS CONSTRUIMOS VIVIENDA URBANA Y RURAL DE 1 y 2 PLANTAS, INCLUSO AMPLIACIÓN EN 2da PLANTA Ó VENDEMOS KITS PARA QUE EL CLIENTE CONSTRUYA POR SI MISMO ö CON PERSONAL DE SU CONFIANZA PERO CON NUESTRO ADIESTRAMIENTO Y ASESORÍA.

    CONSTRUIMOS LLAVE EN MANO * VIVIENDA SOCIAL

    • VIVIENDA MEDIA Y * VIVIENDA DE ALTO ESTRATO.
    • TODAS NUESTRAS OBRAS SON * SOLIDAS * ANTI-SÍSMICAS * REGULADORAS DE LA TEMPERATURA * ECOLÓGICA Y SALUDABLE * ESTÉTICAMENTE BELLAS POR ACABARSE CON LADRILLO A LA VISTA...Y TODO ESTO LE GENERA HASTA 45 % DE AHORRO * RÁPIDAS : SU CASA EN 90 DS
    Servicios
    • SUMINISTRO DE KITs PARA AUTO-CONSRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO DE VIVIENDAS *CERCAS ORNAMENTALES * LOCALES UTILITARIOS Y COMUNALES E INSTALACIONES TURISTICAS. CONSTRUCCIÓN HASTA 3 PLANTASS
    • KITs DE AUTO-CONSTRUCCIÓN;
    • CASA LLAVE EN MANO
    Áreas de Servicio
    • San Bernardo
    • Región Metropolitana de Santiago
    Dirección
    Portales 2706
    8050000 San Bernardo,Región Metropolitana De Santiago
    Chile
    +56-964046030 mikasalista.com.ve
      Add SEO element