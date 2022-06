Nuestro modelo de negocio de importaciones colaborativas a precios de mayorista nos permite ofrecer los mejores precios de mercado para una gran variedad de productos. En acortar la cadena de venta, sacando los intermedios y evitando los altos costos de bodegaje y mantención de tiendas físicas, logramos ahorros para nuestros miembros de hasta un 70% comparado con las tiendas de retail. En comprar con ImportClub, estás apoderando a nosotros los consumidores en vez de las grandes tiendas, algo que fomentará un baja general en precios por toda la industria, por lo que significa grandes ahorros para todos. ImportClub se encarga de todo el trabajo de post venta y despacho, con todos las tasas de importación, impuestos e IVA incluidos en el precio. También, ofrecemos despachos gratis para la mayoría de Santiago. La Mejor Garantía de Satisfacción Queremos que te sientes seguro con tu compra y por eso ofrecemos la mejor garantía de satisfacción de la industria. Cada producto tiene garantía de hasta 30 días por fallas de fábrica, pero también si recibes tu producto y no estás conforme por cualquier razón, te devolvemos el 100% del valor de la compra si no tiene uso evidente. Solamente debes devolver el producto en su embalaje original a nuestra oficina en Santa Beatriz 100 of 606, Providencia, Santiago. Confianza total Hemos importado más de 30.000 productos con miles de clientes felices. Más de 50% de nuestros clientes vuelven a comprar con ImportClub dentro de 9 meses después de su primera compra. Hemos sido destacados en casi todos los mayores medios de comunicación nacionales y nuestra comunidad incluye más de 20.000 miembros y crece cada día. Si tienes dudas, estamos felices de recibirte en la oficina y mostrar catálogos y muestras. También podemos ponerte en contacto con clientes que han comprado antes y pueden verificar que llegaron bien sus productos.

