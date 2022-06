Queridos Lablovers; Arquitectura Lab te saluda:

Hola! Estamos felices de saludarte nuevamente y conocerte si aun no lo hemos hecho!! te queremos invitar a unirte a nosotros en esta tarea (sabemos que a veces titánica para ti) de regularizar tu casa, local, terreno o cualquier trámite que necesite contar con un arquitecto como guía.

Somos un grupo de arquitectos y/o profesionales que llevamos ya tiempito en esto y sabemos como abordar de la mejor manera los tejemaneje de las munis! Sabemos muy bien cómo resolver problemas, Es nuestra expertiz (resolver líos) y lo hacemos genial! :)

En estos años hemos acompañado a nuestros clientes en regularizaciones y patentes comerciales de:

Viviendas, colegios, jardines infantiles, peluquerías, centros médicos, oficinas, comida rápida, veterinarias, almacenes, automotoras, lavanderías, condominios, etc etc y muchos etc. (no olvides preguntar por la ley mono que aun esta vigente)

Ahh también por supuesto hacemos proyectos nuevos, si tienes ganas de ampliar tu casa, instalar un negocio, construir un castillo, o lo que se te ocurra, aquí estamos para ayudarte.

Te animo a contarnos si tienes alguna duda o te han dicho en la municipalidad que necesitas un arquitecto, no te asustes!!?? Aquí estamos para guiarte en el proceso porque sabemos como hacerlo y te lo explicaremos fácilmente.

-Permiso de Obra Menor.

-Permiso de Edificación.

-Modificaciones de Permiso.

-Recepción Final.

-Patentes Comerciales.

-Proyectos Sanitarios.

-Proyectos Eléctricos.

-Proyectos de Estructuras.

-Ley Mono vigente hasta 2022.

-Tasaciones Inmobiliarias.

Consultas gratis al Whatsapp +56 9 31217977 mándanos preguntas, fotos, planos, dibujos a mano, lo que quieras y te responderemos con gusto para guiarte con un trato justo para ti!

Te esperamos! en RM Santiago, IV y V región

Equipo Arquitectura Lab