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Arquitectura y Construccion LK Spa
Arquitectos en La Serena, Chile
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    • EMPRESA DEDICADA A LA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION EN LA REGION DE COQUIMBO. TENEMOS MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA. CONTAMOS CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES, MAESTROS Y HERRAMINETAS PARA RESOLVER TODOS SUS REQUERIMIENTOS DE UNA MANERA EFICIENTE, LIMPIA Y CON PRECIOS FIJOS.

    SOMOS ESPECIALISTAS EN REMODELACIONES Y AMPLIACIONES DE VIVIENDAS, RENOVACION DE ESPACIOS INTERIORES Y FACHADAS, JUEGOS INFANTILES Y QUINCHOS.

    TRABAJAMOS CON UNA METODOLOGIA AMERICANA SOLO INTERVENIENDO EL AREA ESPECIFICA DE TRABAJO.

    Servicios
    ARQUITECTURA – CONSTRUCCION – REMODELACIONES
    Áreas de Servicio
    La Serena, Chile
    Dirección
    LAS ROJAS 1445
    1710283 La Serena, Chile
    Chile
    +56-975884950
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