EMPRESA DEDICADA A LA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION EN LA REGION DE COQUIMBO. TENEMOS MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA. CONTAMOS CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES, MAESTROS Y HERRAMINETAS PARA RESOLVER TODOS SUS REQUERIMIENTOS DE UNA MANERA EFICIENTE, LIMPIA Y CON PRECIOS FIJOS.
SOMOS ESPECIALISTAS EN REMODELACIONES Y AMPLIACIONES DE VIVIENDAS, RENOVACION DE ESPACIOS INTERIORES Y FACHADAS, JUEGOS INFANTILES Y QUINCHOS.
TRABAJAMOS CON UNA METODOLOGIA AMERICANA SOLO INTERVENIENDO EL AREA ESPECIFICA DE TRABAJO.
- Servicios
- ARQUITECTURA – CONSTRUCCION – REMODELACIONES
- Áreas de Servicio
- La Serena, Chile
- Dirección
-
LAS ROJAS 1445
1710283 La Serena, Chile
Chile
+56-975884950