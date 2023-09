Mi nombre es Brian Condorí, soy estudiante avanzado de Arquitectura y Maestro Mayor de Obras desde 2015.

Tengo 4 años de experiencia en el rubro, habiéndome desarrollado durante dos años en uno de los estudios más importantes de Mendoza. Allí me especialicé en arquitectura residencial, una de mis grandes pasiones. En cada uno de mis proyectos he buscado que mis comitentes plasmen todas sus metas y deseos en su futuro hogar.

Me defino a mí mismo como una persona muy apasionada, de aquellas que son capaces, no sólo de soñar, sino de dar todo de sí para transformar esos sueños en realidades. Esta vehemencia se ve reflejada en una actitud sumamente dinámica, creativa y proactiva, lo cual he sido capaz de reflejar a cada uno de los ámbitos en los que me he desenvuelto académica, profesional y humanamente.

Animate a soñar juntos tu casa!